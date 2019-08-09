В Барселоне женщинам официально разрешили купаться в городских бассейнах топлесс

9 августа, 2019, 11:33

Власти Барселоны выдали документ, которым официально разрешили женщинам купаться топлесс в любом городском бассейне

Об этом сообщает CNN.

Если в бассейне женщине будут запрещать купаться без топа, это будут считать дискриминацией по половому признаку. Ведь мужчины посещают такие места с обнаженным торсом.

Причиной заявления стали жалобы от женщин. По их данным, ряд бассейнов в городе ввели свои правила, где женщинам запрещалось купаться без топа купальника.

По словам заместителя мэра Барселоны, местные законы не запрещали женщинам плавать топлесс, однако новые указания окончательно расширят права женщин.