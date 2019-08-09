Умер самый старший воин-доброволец войны на Донбассе Владислав Бунецкий

9 августа, 2019, 14:09

В четверг, 9 августа, в возрасте 71 года умер старейший доброволец, который участвовал в войне на Донбассе, Владислав Бунецкий (позывной "Седой") из города Стрый

Об этом сообщил в Facebook глава Львовской областной организации "Правый сектор" Тарас Бобанич (Хаммер).

"Сегодня отошел в Вечность боец ДУК ПС со Стрыя Владислав Бунецкий (друг" Седой "). Царство Небесное" - написал Бобанич.

Как сообщает пресс-служба "Правого сектора", Бунецкий родился 3 августа 1948 года. Вскоре советская власть отправила его мать вместе с 4-месячным сыном в ссылку в Иркутскую область, а его отца приговорили к 10 годам лагерей. Вернуться к Украине мужчина смог только в 1978 году.

В 2014 году после начала войны попал в плен к русским наемникам. После освобождения из плена в возрасте 68 лет Бунецкий пошел воевать в составе "Правого сектора". Участвовал в боевых действиях на Донбассе в 2016-2018 годах.