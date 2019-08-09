Украинская лента попала в основную программу Международного кинофестиваля в Сеуле

9 августа, 2019, 22:51

Фильм "Посторонний" режиссера Дмитрия Томашпольского поборется за приз основной конкурсной программы Сеульского международного кинофестиваля (Южная Корея)

Об этом сообщает Госкино.

Фестиваль пройдет с 20 по 26 сентября. Здесь и состоится международная премьера "Постороннего".

Автором сценария и режиссером фильма является Дмитрий Томашпольский, продюсером - Елена Демьяненко.

Сюжет киноленты построен вокруг расследования загадочного исчезновения команды по синхронному плаванию и пациентки водолечебницы.

Команда синхронному плаванию исчезла под водой в бассейне во время выступления. Пациентка водолечебницы пропала во время приема хвойно-жемчужной ванны. Каким образом эти дела связаны и какое отношение к ним имеет кукла с живым волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела. А еще ей предстоит выяснить, кем она является на самом деле.

Главные роли сыграли Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

Кинопроект "Посторонний" стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку размером 10 млн грн при общей стоимости производства 20 млн грн.

В украинский прокат картина должна выйти в 2020 году.