Украинская лента попала в основную программу Международного кинофестиваля в Сеуле
Об этом сообщает Госкино.
Фестиваль пройдет с 20 по 26 сентября. Здесь и состоится международная премьера "Постороннего".
Автором сценария и режиссером фильма является Дмитрий Томашпольский, продюсером - Елена Демьяненко.
Сюжет киноленты построен вокруг расследования загадочного исчезновения команды по синхронному плаванию и пациентки водолечебницы.
Команда синхронному плаванию исчезла под водой в бассейне во время выступления. Пациентка водолечебницы пропала во время приема хвойно-жемчужной ванны. Каким образом эти дела связаны и какое отношение к ним имеет кукла с живым волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела. А еще ей предстоит выяснить, кем она является на самом деле.
Главные роли сыграли Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.
Кинопроект "Посторонний" стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку размером 10 млн грн при общей стоимости производства 20 млн грн.
В украинский прокат картина должна выйти в 2020 году.
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