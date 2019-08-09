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Espreso.tvМирТрамп назначил нового руководителя Нацразведки США

Трамп назначил нового руководителя Нацразведки США


фото: ap
Президент США Дональд Трамп выбрал претендента для поста исполняющего обязанности главы Управления директора Национальной разведки США

У себя в Twitter Трамп написал, что на эту должность будет назначен руководитель Национального центра по борьбе с терроризмом Джозеф Магуайр.

Трамп отметил, что назначение вступит в силу 15 августа.

Джозеф Магуайр в 2010 году подал в отставку, завершив службу в американских ВМС. Он является стипендиатом Гарвардского университета в области национальной безопасности.

"Не сомневаюсь, что он отлично справится со своими обязанностями", - отметил Трамп.

Ранее в отставку один за другим подали глава Нацразведка Дэниел Коутс , а также его заместитель Сью Гордон.

Дональд Трамп номинировал конгрессмена-республиканца от штата Техас Джона Рэтклифф на пост директора Национальной разведки США.

Однако вскоре Трамп заявил, что Рэтклифф снимает свою кандидатуру из-за якобы "нечестного" отношения СМИ.

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