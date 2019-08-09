Тейлор объяснил, почему похвалил Зеленского за храбрость после звонка Путину

9 августа, 2019, 15:47

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор похвалил президента Украины Владимира Зеленского за решительные действия после гибели четырех морпехов у Павлополя

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы видели, что после гибели четырех морпехов на востоке Украины возникла дилемма - с одной стороны, был природный инстинкт и желание ответить огнем, и я знаю, что правительство Украины рассматривало вариант силового ответа. Но я также знаю, что правительство Украины, как и другие правительства в мире, хотело бы увидеть окончательное решение проблемы Донбасса и войны на востоке. И чтобы закончить эту войну, надо четко продемонстрировать, по чьей вине она происходит, кто виноват. Гибель этих четырех украинских военных четко показывает, что агрессия идет с российской стороны и со стороны возглавляемых Россией сил", - сказал Тейлор.

Кроме того, он добавил, что украинское правительство настойчиво ищет пути окончания войны в Донбассе.

"Я считаю, что со стороны украинского руководства это был очень смелый шаг - позвонить Путину, позвонить другим лидерам стран нормандской четверки, чтобы требовать встречи, чтобы обсудить, как прекратить эти действия, в которых гибнут украинские военные. Этот храбрый шаг позволил Украине продемонстрировать моральное превосходство своей позиции в этой войне. Я надеюсь, что Россия сделает взаимные шаги в направлении прекращения этой войны", - подчеркнул дипломат.

Тейлор добавил, что разговаривал по поводу гибели четырех украинских воинов с высокопоставленными чиновниками ВСУ, которые оказались перед дилеммой: отвечать агрессору силой или нет.

"Если бы украинская сторона нанесла ответный удар, скорее всего, погибли бы гражданские люди с той стороны, а не те боевики, которые нанесли удар раньше. Я думаю, что своим шагом правительство Украины продемонстрировало, что оно стремится закончить эту войну, но на своих условиях", - резюмировал Тейлор.