Террористы "ДНР" заявили о готовности обменять пленных по формуле 102 на 50

9 августа, 2019, 18:00

В террористической организации "ДНР" заявили о готовности обменять пленных по формуле 102 на 50

Об этом заявила так называемая омбудсмен террористов Дарья Морозова, передает информационный ресурс оккупантов "Донецкое агентство новостей".

"На данный момент у нас есть подтвержденный факт удержания на украинской стороне 102 наших граждан, Киев подтверждает, что в список на обмен они включены", - сказала Морозова.

Представительница террористов подчеркнула, что "ДНР" готова отдать 50 удерживаемых лиц.

"Донецк полностью готов к проведению второго этапа обмена", - сказала Морозова.

Ранее Дарья Морозова заявила о возможности обмена пленными ближе к осени.