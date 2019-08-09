Террористы "ДНР" заявили о готовности обменять пленных по формуле 102 на 50
9 августа, 2019, 18:00
В террористической организации "ДНР" заявили о готовности обменять пленных по формуле 102 на 50
Об этом заявила так называемая омбудсмен террористов Дарья Морозова, передает информационный ресурс оккупантов "Донецкое агентство новостей".
"На данный момент у нас есть подтвержденный факт удержания на украинской стороне 102 наших граждан, Киев подтверждает, что в список на обмен они включены", - сказала Морозова.
Представительница террористов подчеркнула, что "ДНР" готова отдать 50 удерживаемых лиц.
"Донецк полностью готов к проведению второго этапа обмена", - сказала Морозова.
Ранее Дарья Морозова заявила о возможности обмена пленными ближе к осени.
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