Сытник ждет старта Антикоррупционного суда с 5 сентября, Холодницкий обещает передать уже 208 дел

"Я очень надеюсь, что это действительно будет 5 сентября. За время, что мы имели, наработали достаточно большой багаж дел, которые сейчас ожидают решения суда", - сказал он.

Одно из них, по словам директора НАБУ - дело относительно судей Окружного административного суда Киева.

"Это дело показало, каким образом осуществляется правосудие в отдельных судах. И какая причина того, почему дела, которые мы расследуем быстро, останавливаются в судах. Я надеюсь, что то, что мы слышали в админсуде Киева, мы не услышим в Антикоррупционном суде, который заработает 5 сентября ", - резюмировал он.

В свою очередь, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуру Назар Холодницкий сказал, что его ведомство готовится направить в Высший антикоррупционный суд после его запуска более 200 уголовных производств.