Сытник ждет старта Антикоррупционного суда с 5 сентября, Холодницкий обещает передать уже 208 дел
"Я очень надеюсь, что это действительно будет 5 сентября. За время, что мы имели, наработали достаточно большой багаж дел, которые сейчас ожидают решения суда", - сказал он.
Одно из них, по словам директора НАБУ - дело относительно судей Окружного административного суда Киева.
"Это дело показало, каким образом осуществляется правосудие в отдельных судах. И какая причина того, почему дела, которые мы расследуем быстро, останавливаются в судах. Я надеюсь, что то, что мы слышали в админсуде Киева, мы не услышим в Антикоррупционном суде, который заработает 5 сентября ", - резюмировал он.
"Мы абсолютно акцентируем свое внимание на создании Антикоррупционного суда с начала его работы, так как 208 производств по всей Украине уже ждут. К концу августа мы еще планируем, предварительно, еще с десяток дел направить в суд. Мы как никто, как прокуроры, собственно, ожидаем запуска работы Антикоррупционного суда ", - сказал Холодницкий.
По его словам, с началом работы Антикоррупционного суда "мы ожидаем приговоров, это будут приговоры - это будет исключительно решение суда".
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