Синоптик пообещала "замечательную летнюю погоду" на выходные, но и "ни дня без дождя"
Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Все откладывайте подальше, стирку, глажку, уборку, фаршировки перцев, консервирование помидоров, прилегающий к вам диван с сериалом, даже гонки за окончательными скидками - и на природу! Любую. Или в ближайший парк или подальше от людей, или просто в свой двор. Ведь выходные нас ждет прекрасная летняя погода ", - написала госпожа Диденко.
В воскресенье, 11 августа, температура воздуха немного повысится - до +26 ... + 32 ° C. В большинстве областей будет преобладать солнечная погода.
"Однако держим фасон - ни дня без дождя! В западных и северных областях есть вероятность кратковременных дождей и гроз. Но все же солнца будет больше", - отметила Диденко.
В Киеве 10 августа ожидается сухая солнечная погода с температурой 25 ° C. 11 августа в столице днем возможен кратковременный дождь с грозой, воздух прогреется до + 27 ° C.
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