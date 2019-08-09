Синоптик пообещала "замечательную летнюю погоду" на выходные, но и "ни дня без дождя"

9 августа, 2019, 13:08

В субботу, 10 августа, в Украине ожидается +24 ... + 29 ° C и солнечная погода, но в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях возможны локальные грозовые дожди

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Все откладывайте подальше, стирку, глажку, уборку, фаршировки перцев, консервирование помидоров, прилегающий к вам диван с сериалом, даже гонки за окончательными скидками - и на природу! Любую. Или в ближайший парк или подальше от людей, или просто в свой двор. Ведь выходные нас ждет прекрасная летняя погода ", - написала госпожа Диденко.

В воскресенье, 11 августа, температура воздуха немного повысится - до +26 ... + 32 ° C. В большинстве областей будет преобладать солнечная погода.

"Однако держим фасон - ни дня без дождя! В западных и северных областях есть вероятность кратковременных дождей и гроз. Но все же солнца будет больше", - отметила Диденко.

В Киеве 10 августа ожидается сухая солнечная погода с температурой 25 ° C. 11 августа в столице днем возможен кратковременный дождь с грозой, воздух прогреется до + 27 ° C.