Суд обязал НАБУ открыть уголовные дела против главы СБУ Грицака
Об этом свидетельствует постановление суда от 2 августа.
Суд обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований данные об уголовных нарушениях, о которых информировалось в заявлении адвоката Казака от 16 июля 2019 года.
В нем говорилось о возможных уголовных нарушениях главы СБУ, первого заместителя СБУ (эту должность до 18 мая 2019 занимал Павел Демчина), прокурора прокуратуры Волынской области и его заместителя, начальника Главного следственного управления и его заместителя, а также начальника следственного управления Нацполиции в Волынской области и его заместителя.
Адвокат заявил о таких нарушениях, как злоупотребление служебным положением, служебный подлог и получение взятки (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368 УК).
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