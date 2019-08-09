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Espreso.tvОбществоСуд обязал НАБУ открыть уголовные дела против главы СБУ Грицака

Суд обязал НАБУ открыть уголовные дела против главы СБУ Грицака


фото: 24tv
Соломенский суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовные производства в отношении главы СБУ Василия Грицака, его первого заместителя и еще ряда должностных лиц

Об этом свидетельствует постановление суда от 2 августа.

Суд обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований данные об уголовных нарушениях, о которых информировалось в заявлении адвоката Казака от 16 июля 2019 года.

В нем говорилось о возможных уголовных нарушениях главы СБУ, первого заместителя СБУ (эту должность до 18 мая 2019 занимал Павел Демчина), прокурора прокуратуры Волынской области и его заместителя, начальника Главного следственного управления и его заместителя, а также начальника следственного управления Нацполиции в Волынской области и его заместителя.

Адвокат заявил о таких нарушениях, как злоупотребление служебным положением, служебный подлог и получение взятки (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368 УК).

 

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