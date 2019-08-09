Стрельба под Киевом: мужчина 7 пулевых ранений, нападавшие задержаны
9 августа, 2019, 22:56
9 августа полиция задержала подозреваемых, которые расстреляли мужчину посреди улицы в селе Софиевская Борщаговка
Об этом сообщил глава областного управления Национальной полиции Андрей Небытов в Facebook.
По его словам, автомобиль преступников остановили в Обуховском районе через час после сообщения о стрельбе.
"Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД", - заявил Небытов.
По словам главы полиции Киевщины, пострадавший получил огнестрельное ранение в грудь.
"Сейчас пострадавший в больнице. У него семь огнестрельных ранений. За его жизнь борются врачи", - отметил полицейский.
Кроме того, Небытов обнародовал видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано нападение на потерпевшего.
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