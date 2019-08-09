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Espreso.tvОбществоСтрельба под Киевом: мужчина 7 пулевых ранений, нападавшие задержаны

Стрельба под Киевом: мужчина 7 пулевых ранений, нападавшие задержаны

9 августа полиция задержала подозреваемых, которые расстреляли мужчину посреди улицы в селе Софиевская Борщаговка

Об этом сообщил глава областного управления Национальной полиции Андрей Небытов в Facebook.

По его словам, автомобиль преступников остановили в Обуховском районе через час после сообщения о стрельбе.

"Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД", - заявил Небытов.

По словам главы полиции Киевщины, пострадавший получил огнестрельное ранение в грудь.

"Сейчас пострадавший в больнице. У него семь огнестрельных ранений. За его жизнь борются врачи", - отметил полицейский.

Кроме того, Небытов обнародовал видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано нападение на потерпевшего.

 

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