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Espreso.tvМирСША и ведущие страны Европы призвали РФ вывести войска из Грузии

США и ведущие страны Европы призвали РФ вывести войска из Грузии


фото: socialist.news
США и шесть европейских стран в годовщину вооруженной агрессии России против Грузии призвали Москву выполнить соглашения 2008 года об отводе своих вооруженных сил на позиции, где они находились до начала боевых действий
Об этом сообщает RFE/RL.

"В совместном заявлении, опубликованном 8 августа, послы в ООН Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Польши и Великобритании выразили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии", - говорится в сообщении.

Заявление было опубликовано после закрытого заседания Совета Безопасности ООН.

Шесть стран, подписавших заявление в ООН, заявили, что они "крайне обеспокоены" углублением отношений Москвы в области безопасности с Абхазией и Южной Осетией, а также "усилением так называемого процесса укрепления границы".

Они заверили, что такие действия способствуют дальнейшему продолжению конфликта и дестабилизируют Грузию и регион.

Страны Запада призвали Москву уважать и выполнять договоренности, подписанные 12 августа и 8 сентября 2008 года, которые включают "обязательства по обеспечению вывода вооруженных сил на позиции, которые они занимали до начала боевых действий, и создание международного механизма безопасности".

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Как известно, 8 августа 2008 года вооруженные силы РФ вторглись на территорию Грузии под надуманным предлогом. Незаконная оккупация суверенных территорий Грузии в Абхазии и Южной Осетии продолжается и сейчас.

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