СМИ: После взрыва под Архангельском в море могли попасть тонны токсичных веществ

Так, во второй половине четверга,0 8 августа, стало известно, что администрация морских портов западной Арктики в связи с произошедшим на военном полигоне на месяц закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря.

Соответствующее предупреждение было размещено на официальном интернет-ресурсе администрации портов, распоряжение передали судам, находившимся в море. По данным самих гражданских моряков, запрет был наложен по требованию военных.

Как рассказал "Коммерсанту" один из военных моряков, закрытие акватории может быть связано с разрушением в результате ЧП ракеты, в результате чего топливо - несимметричный диметилгидразин (гептил) - соединилось с окислителем, и произошел взрыв.

При этом тонны этого крайне токсичного вещества могли попасть в воду. Запрет на судоходство в таком случае объясняется, прежде всего, необходимостью предотвратить отравление местных жителей, для которых рыболовство является традиционным промыслом.

Кроме того, военным потребуется время, чтобы беспрепятственно найти и собрать уцелевшие фрагменты разрушенной во время взрыва техники для проведения экспертиз, необходимых при расследовании обстоятельств ЧП.

Собеседник издания также отметил, что случаи падения ракет в море фиксировались и ранее, и каждый раз вводидися ограничения на судоходство в районе аварии на достаточно длительное время. А через три-четыре недели гептил растворяется в воде до безопасной концентрации и необходимость ограничения отпадает сама собой.

Напомним, на полигоне в Архангельской области РФ три человека погибли во время взрыва, который произошел во время испытания жидкостного реактивного двигателя, еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Был зафиксирован повышенный радиационный фон.