Slipknot выпустил новый альбом, который уже возглавил рейтинги ведущих обозревателей

9 августа, 2019, 13:38

Первая за пять лет пластинка We Are Not Your Kind собрала положительные отзывы и получила высокие оценки

Новый альбом Slipknot доступен на Apple Music, Google Music, Deezer и Spotify.

We Are Not Your Kind - это шестая работа в дискографии рокеров. Альбом спродюсирован Грегом Фидельманом и является первой пластинкой группы после .5: The Gray Chapter, вышедшей в 2014-м.

Сейчас она получила 10 из 10 баллов от критиков изданий Kerrang !, NME, Consequence of Sound, The Skinny.

На сайтах-агрегаторах Metacritic и Album Of The Year, которые собирают отзывы об альбомах и формируют рейтинги, альбом занимает первую строчку по оценкам альбомов, которые ставили в 2019 году.

We Are Not Your Kind вышел на лейбле Roadrunner Records. Название альбома взято из текста песни All Out Life ", релиз которой состоялся 31 октября 2018 года. Сама она на альбоме представлена бонус-треком.

Всего в альбом вошло 14 композиций.