Шасси КрАЗ-63221 отгружено "ХЗТО"

9 августа, 2019, 15:08

Очередную партию автомобильных шасси получил Харьковский завод транспортного оборудования. КрАЗ-63221 используют для монтажа установок насосных передвижных УНП-160х40

Установка насосная передвижная УНП-160х40 предназначена для нагнетания в нефтяные и газовые скважины жидкости при цементировании в процессе бурения и капитального ремонта, а также при проведении других промывочно-продавочных работ.

Как транспортную базу применяют шасси КрАЗ-63221, что гарантирует эксплуатацию установки по дорогам всех видов, бездорожью и любой местности, в то время как аналоги других производителей рассчитаны на передвижение только по дорогам с твердым покрытием. Мощный двигатель шасси и специальная раздаточная коробка обеспечивают возможность осуществить от них привод как на насос высокого давления, так и на насос для подачи воды, что позволит исключить применение для этого насоса отдельного двигателя внутреннего сгорания и связанную с этим необходимость обеспечивать его горюче-смазочными материалами и аккумуляторами, что значительно упрощает обслуживание установки.

Технические характеристики шасси: колесная формула 6х6, кабина капотная, металлическая, трехместная, двигатель WP10 (Евро-5, 375 л.с.), рядный, 6-цилиндровый, с турбонаддувом, тормозная система с АБС, есть цифровой тахограф.

В поставленной заказчику партии и автомобильное шасси КрАЗ - 6322, на которое монтируют установку парогенераторную передвижную УПП - 1600/100 (предназначена для депарафинизации нефтяных и газовых скважин и другого нефтепромышленного оборудования, а также работ по отогреву, подогреву и пропарке) или установку транспортировки труб УТТ-17 (предназначена для транспортировки длинномерных грузов при обслуживании нефтяных и газовых скважин и рассчитана на эксплуатацию всеми видам дорог, а также бездорожью, в умеренной и холодной климатических зонах).

Харьковский завод транспортного оборудования - давний партнер "АвтоКрАЗа", один из крупнейших производителей оборудования для нефтегазовой промышленности. На предприятии производится спецтехника, используемая при освоении и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин, транспортировке и хранении различного рода нефтепродуктов, коммунальная спецтехника.