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Espreso.tvОбществоРоссийскому самолету разрешили зайти в воздушное пространство Украины

Российскому самолету разрешили зайти в воздушное пространство Украины


фото: aviacompany
Российскому самолету позволили осуществить перелет над Украиной из-за непогоды и угрозы аварийной ситуации

Такое решение приняло Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух).

Так 7 августа командир экипажа российской авиакомпании Глобус Boeing-738 REG -VQBMG, выполнявший рейс из итальянского города Бари в Москву, попросил разрешения на использование воздушного пространства Украины.

Из-за вероятности аварийной ситуации во время полета, которая могла возникнуть из-за грозовой облачности над Украиной, Польшей и Беларусью, украинская сторона сделала исключение и дала разрешение. Поэтому российский самолет находился в украинском воздушном пространстве 26 минут (с 15:07 до 15:33)

В пресс-службе Украэроруха отметили, что согласно решению Государственной авиационной службы Украины, самолетам, включая российские суды, могут давать разрешение на вход в воздушное пространство Украины в случаях, когда обход опасных метеоявлений без входа в украинское воздушное пространство может привести к аварийной ситуации.

 

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