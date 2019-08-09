Разумков рассказал, на руководящие должности в каких комитетах претендует "Слуга народа"
9 августа, 2019, 16:39
По словам председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, в новоизбранном парламенте фракция "Слуга народа" придерживаться квотного принципа распределения руководящих должностей в комитетах, однако будет претендовать на одну из трех ключевых должностей в каждом
Об этом он заявил на брифинге, сообщает Еспресо.TV .
"Мы можем делегировать на любую должность в любом комитете соответствующего профессионального человека, но мы будем придерживаться квотного принципа: от одной политической силы может быть только председатель, первый заместитель или секретарь и могут быть заместители", сказал он.
"Исходя из того, что партия "Слуга народа" будет представлять в парламенте 60% народных депутатов, то мы будем претендовать в каждом комитете на одну из вышеупомянутых должностей, плюс - на должности заместителей. Я думаю, что это будет тоже корректно. А дальше - будем общаться с коллегами, решать эти вопросы", - резюмировал председатель партии.
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
-