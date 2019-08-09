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Espreso.tvОбществоРазумков рассказал, на руководящие должности в каких комитетах претендует "Слуга народа"

Разумков рассказал, на руководящие должности в каких комитетах претендует "Слуга народа"


фото: rfe
По словам председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, в новоизбранном парламенте фракция "Слуга народа" придерживаться квотного принципа распределения руководящих должностей в комитетах, однако будет претендовать на одну из трех ключевых должностей в каждом

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Еспресо.TV .

"Мы можем делегировать на любую должность в любом комитете соответствующего профессионального человека, но мы будем придерживаться квотного принципа: от одной политической силы может быть только председатель, первый заместитель или секретарь и могут быть заместители", сказал он.

"Исходя из того, что партия "Слуга народа" будет представлять в парламенте 60% народных депутатов, то мы будем претендовать в каждом комитете на одну из вышеупомянутых должностей, плюс - на должности заместителей. Я думаю, что это будет тоже корректно. А дальше - будем общаться с коллегами, решать эти вопросы", - резюмировал председатель партии.

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