Разрушают фундаменты и загромождают каналы: круизным лайнерам запретили заходить в центр Венеции

9 августа, 2019, 19:54

Власти запретили круизным лайнерам заходить в исторический центр Венеции из-за многолетних жалоб местных жителей

Об этом сообщает британское издание Express.

Жители Венеции на протяжении многих лет выступали за запрет круизных лайнеров, которые разрушают фундаменты домов и загромождают собой каналы. Теперь швартовка судов в городе запрещена.

Решительные меры были приняты после инцидента с лайнером MSC Opera в июне. Гигантское судно столкнулось с туристическим двухпалубныйм кораблем и врезалось в причал. В результате пострадали пять человек.

Теперь круизные лайнеры постепенно будут уходить с маршрутов, включающих посещение Венеции. К 2020 году треть судов будет швартоваться в отдаленных от города портах. В будущем для лайнеров построят новый порт, место для которого выберут жители.

Венецию ежегодно посещают около 20 млн туристов, десятки тысяч которых ранее прибывали на круизных судах. При этом менее половины из 60 тыс. ежедневных посетителей города останавливаются там на ночлег, от чего страдает местная туриндустрия.