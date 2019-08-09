"Шальке" и "Бешикташ" наконец договорились о трансфере Коноплянки

9 августа, 2019, 15:51

Турецкий "Бешикташ" и немецкий "Шальке" практически завершили трансфер украинского футболиста Евгения Коноплянки

Об этом сообщает Sky Sports

Турецкий "Бешикташ" и немецкий "Шальке" находятся на "финишной прямой" в переговорах в отношении лидера национальной сборной Украины Евгения Конoплянки. За украинским вингером на протяжении всего сезона следили турецкие клубы, но именно предложение "Бешикташа" удовлетворяет "Шальке".

29-летний Коноплянка в прошлом сезоне провел за немецкий клуб 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Трансферная стоимость игрока составляет 6,5 млн евро.