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Espreso.tvСпорт"Шальке" и "Бешикташ" наконец договорились о трансфере Коноплянки

"Шальке" и "Бешикташ" наконец договорились о трансфере Коноплянки


фото: schalke
Турецкий "Бешикташ" и немецкий "Шальке" практически завершили трансфер украинского футболиста Евгения Коноплянки

Об этом сообщает Sky Sports

Турецкий "Бешикташ" и немецкий "Шальке" находятся на "финишной прямой" в переговорах в отношении лидера национальной сборной Украины Евгения Конoплянки. За украинским вингером на протяжении всего сезона следили турецкие клубы, но именно предложение "Бешикташа" удовлетворяет "Шальке".

29-летний Коноплянка в прошлом сезоне провел за немецкий клуб 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Трансферная стоимость игрока составляет 6,5 млн евро.

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