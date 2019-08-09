"Шальке" и "Бешикташ" наконец договорились о трансфере Коноплянки
9 августа, 2019, 15:51
Турецкий "Бешикташ" и немецкий "Шальке" практически завершили трансфер украинского футболиста Евгения Коноплянки
Об этом сообщает Sky Sports
Турецкий "Бешикташ" и немецкий "Шальке" находятся на "финишной прямой" в переговорах в отношении лидера национальной сборной Украины Евгения Конoплянки. За украинским вингером на протяжении всего сезона следили турецкие клубы, но именно предложение "Бешикташа" удовлетворяет "Шальке".
29-летний Коноплянка в прошлом сезоне провел за немецкий клуб 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Трансферная стоимость игрока составляет 6,5 млн евро.
- 7 августа президента "Шальке" Клеменса Теннис отстранили от работы в связи с обвинением в расизме.
- Заметим, что Евгений Коноплянка отказался рассматривать предложения о переходе от российских клубов.
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
-