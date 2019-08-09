"Нафтогаз" обжаловал постановление правительства о ценах на газ для населения

9 августа, 2019, 17:49

НАК "Нафтогаз Украины" обжаловала в Окружном административном суде города Киева постановление Кабинета министров по расчетам цен на газ для населения

Об этом сообщается на сайте суда .

Как отмечается в сообщении, истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 5 июня 2019 № года 485 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года №293".

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в сообщении.