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Espreso.tvОбщество"Нафтогаз" обжаловал постановление правительства о ценах на газ для населения

"Нафтогаз" обжаловал постановление правительства о ценах на газ для населения


фото: freeradio
НАК "Нафтогаз Украины" обжаловала в Окружном административном суде города Киева постановление Кабинета министров по расчетам цен на газ для населения

Об этом сообщается на сайте суда .

Как отмечается в сообщении, истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 5 июня 2019 № года 485 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года №293".

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в сообщении.

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