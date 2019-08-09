"Лига" Кремля. Помощник Сальвини не менее 14 раз ездил в Москву, - СМИ

"В новом совместном расследовании The Insider, Bellingcat и BuzzFeed News удалось установить серию подозрительных поездок Савоини и другого советника Сальвини Клаудио Д'Амико, которые в течение последних двух лет попеременно летают в Москву с такой частотой, будто ведут какой-то челночный бизнес. В одном только 2018 году Савоини летал в Москву как минимум 14 раз. Но никакого видимого бизнеса, который требует стольких поездок, ни у Савоини, ни у Д'Амико нет ", - говорится в публикации.

18 октября 2018 года в "Метрополе" в Москве прошла встреча, в которой участвовали двое итальянцев и трое россиян. Переговоры, часть которых попала на аудио, касались сделок по поставкам нефти, организованных таким способом, чтобы часть средств - десятки миллионов евро - досталась партийной казны, с тем, чтобы помочь "Лиге Севера" на выборах в Европарламент. По результатам тех публикаций итальянская прокуратура начала расследование, Савоини и другие двое итальянских участников переговоров - юрист Джанлука Меранда и финансовый консультант Франческо Вануччи - подозреваются в участии в коррупционной сделке. Они уже подтвердили факт встречи, но заявили, что соглашение так и не состоялось.

Как отмечается, данные о полетах Савоини и Д'Амико Bellingcat получил из базы бронирования авиабилетов. В 2015 Савоини летал в Россию 5 раз, в 2016-м - 9, в 2017-м - 7 раз, а 2018 число его перелетов резко увеличилось.

Итальянская газета La Repubblica сообщала в июле, что 25 сентября прошлого года Савоини также встречался в Риме с Александром Дугиным, крайнее правым российским политиком, и встреча эта состоялась сразу после возвращения Савоини из Москвы. Перелеты подтверждают - 24 сентября он прилетел из Москвы в Рим рейсом SU2404.

Савоини также сфотографировали с Дугиным за день до встречи в Метрополе, 17 октября, а в аудиозаписи встречи он говорит другим итальянским участникам, что "Александр" считает его - Савоини - главным связующим звеном между Италией и Россией.

Как сообщается, Савоини сопровождал Сальвини во время нескольких поездок в Россию, включая три поездки между октябрем 2014 года и февралем 2015 года, а также в ноябре 2016 и марте 2017 года на подписание соглашения о сотрудничестве с "Единой Россией". Также оба итальянцы, нарушая украинский закон, летали в аннексированный Крыму в 2014 и в 2016 годах.

Как минимум в одной из поездок в Крым Сальвини и Савоини сопровождал Клаудио Д'Амико, партнер Савоини по бизнесу (2016 они основали в России консалтинговую компанию "Орион"). Как и Савоини, Д'Амико летал в Россию каждые несколько недель. И не только в Москву - в одной из своих поездок они вместе летали в Чечню. При этом поездки обоих не отражаются в базе "Мигрант". Это означает либо, что российские власти удалили эти записи из базы, или, что их встречали на границе и проводили в обход паспортного контроля. Но поскольку в базе нет записей и 2015 года, а трудно предположить, что тогда уже в Савоини и Д'Амико было настолько тесное партнерство с Кремлем, пожалуй, записи убрали из базы постфактум.

Также в базе перелетов нет сведений о как минимум двух перелетах Савоини из России в Италию (хотя перелеты в России видно), и как минимум в одном случае, когда присутствие Савоини в России можно проследить по его сетями, перелетов не видно вообще - это указывает на то, что он, вероятно, пользовался бизнес-джетами, которых не видно в системе бронирования.

"Если Савоини действительно предпочитал получать деньги за лоббистские услуги наличными, то становятся понятными и его частые перелеты, и то, почему назад он предпочитал летать частными рейсами", - говорится в сообщении.

Как известно, прокуратура города Милан ранее вызвала на допрос члена "Лиги" и соратника Сальвини Джанлуку Савоини, который в прошлом году встретился с двумя другими итальянцами и тремя русскими в одном из московских отелей, чтобы якобы обсудить тайное финансирование для партии в размере около $ 65 млн. Поводом для вызова стало сообщение американского издания Buzzfeed о получении аудиозаписи московской встречи и опубликованная им стенограмма, в которой Савоини пытается договориться с россиянами. Сальвини категорически отрицает, что его партия получила какие-то деньги из Москвы, а Савоини пришел в прокуратуру, но воспользовался правом не отвечать на вопросы.