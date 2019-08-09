"еМалятко": в Украине планируют упростить предоставление услуг, связанных с рождением ребенка

9 августа, 2019, 21:40

9 августа в Офисе Президента Украины представители профильных министерств и ведомств и международных донорских проектов собрались для обсуждения и одобрения совместного плана действий по запуску проекту "еМалятко"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Как я и обещал, контроль за этим проектом будет очень четким, даже суровым. В прошлый раз мы договаривались, что 9 августа представим общий план реализации проекта, и мы это сделали. Совместный план составлен на основе ваших предложений и содержит детализированные задачи с учетом конкретных сроков подключения к системе "Трембита", разработки веб-сервисов электронного взаимодействия, утверждения и реализации формы комплексной заявки и тому подобное. Напомню, что президент ожидает от нас запуска проекта с 1 января 2020 года. Этого проекта ждут все украинские семьи с младенцами", - подчеркнул советник президента Украины Михаил Федоров.

Проект "еМалятко" позволит получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению сразу в роддоме, говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрено уменьшение количества необходимых визитов с 11 до 0, а количества документов, требуемых - с 37 до 1.

"Проект "еМалятко" предусматривает существенное изменение бизнес-процессов вокруг базовых реестров и построение сложных е-взаимодействий. Вместе с планом мы подготовили подробную техническую схему новых процессов в бэк-офисе, основанном на системе "Трембита" и значительно оптимизирует имеющиеся государственные услуги и работу чиновников", - отметил первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам е-правительства Алексей Вискуб.

В итоге участники совещания согласовали совместный план действий с замечаниями, после обработки и внесения которых он будет обнародован.

На сайте перечислены 10 услуг, которые будут доступны в рамках проекта "еМалятко":

1) государственная регистрация рождения ребенка;

2) регистрации места проживания родившегося ребенка;

3) назначение помощи при рождении ребенка;

4) регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;

5) регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;

6) получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

7) происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

8) определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

9) присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

10) назначение помощи многодетным семьям.