"Дело Хизб ут-Тахрир": "суд" в Крыму продлил арест второй группе крымских татар
9 августа, 2019, 20:40
Бекиров Аким, Сейтабдиев Сеитвели и Яников Асан из второй симферопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" были задержаны еще в марте
Об этом сообщает "Крымская солидарность".
Оккупационный суд Симферополя продлил арест трем фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" до 15 ноября.
Накануне этот же суд продлил арест еще трем подозреваемым по этой же группы - Алиму Каримову, Иззет Абдуллаеву и Раима Айвазову.
27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму массовые обыски в домах крымских татар и задержали 25 человек. 23 крымчан вывезли в Россию, один находится в СИЗО Симферополя, еще один - Эдем Яячиков - исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.
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