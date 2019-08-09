"Дело Хизб ут-Тахрир": "суд" в Крыму продлил арест второй группе крымских татар

9 августа, 2019, 20:40

Бекиров Аким, Сейтабдиев Сеитвели и Яников Асан из второй симферопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" были задержаны еще в марте

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Оккупационный суд Симферополя продлил арест трем фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" до 15 ноября.

Накануне этот же суд продлил арест еще трем подозреваемым по этой же группы - Алиму Каримову, Иззет Абдуллаеву и Раима Айвазову.

27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму массовые обыски в домах крымских татар и задержали 25 человек. 23 крымчан вывезли в Россию, один находится в СИЗО Симферополя, еще один - Эдем Яячиков - исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.