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Espreso.tvМирПоявилось видео задержания экс-президента Киргизстана и штурма его резиденции

Появилось видео задержания экс-президента Киргизстана и штурма его резиденции

Видео задержания 8 августа экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении властью, было опубликовано в четверг вечером

Об этом сообщает Радио Свобода.

В ролике видно, как Атамбаев ведет переговоры с представителями власти в своем доме, рядом находятся его вооруженные сторонники.

Также зафиксирован непосредственно момент сдачи экс-президента силовикам.

Сообщается, что видео сняла помощница Атамбаева, заместитель главы Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева.

Кроме того, 8 августа телеканал AKI-TV опубликовал снятое с дрона видео штурма дома экс-президента Киргизии.

 

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