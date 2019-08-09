Появилось видео задержания экс-президента Киргизстана и штурма его резиденции
9 августа, 2019, 10:22
Видео задержания 8 августа экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении властью, было опубликовано в четверг вечером
Об этом сообщает Радио Свобода.
В ролике видно, как Атамбаев ведет переговоры с представителями власти в своем доме, рядом находятся его вооруженные сторонники.
Также зафиксирован непосредственно момент сдачи экс-президента силовикам.
Сообщается, что видео сняла помощница Атамбаева, заместитель главы Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева.
Кроме того, 8 августа телеканал AKI-TV опубликовал снятое с дрона видео штурма дома экс-президента Киргизии.
- Напомним, 7 августа в Кыргызстане в поселке Кой-Таш дом экс-президента Алмазбека Атамбаева начал штурмовать спецназ.
- Впоследствии спецназ задержал экс-президента Кыргызстана и началась стрельба.
- Экс-президента задержали. На территории резиденции возник пожар, слышна автоматная очередь.
- Впоследствии сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов отряда спецназначения в резиденции главы государства, которых впоследствии освободили .
- Президент Кыргызстана созвал экстренное заседание Совбеза.
- 8 августа началась вторая попытка штурма резиденции Атамбаева. Сейчас количество пострадавших возросло до 80 .
- В конце концов, Атамбаева задержал отряд спецназа.
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