Погода благоприятствует прогулкам на природе, – синоптик Наталья Диденко

9 августа, 2019, 07:00

В большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, на западе предусматриваются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха – +24...+ 27.

На севере Украины периодические дожди, температура – +25...+27.

На востоке будет преобладать сухая солнечная погода – +30...+31.

В центральной части тепло, температура – +27...+31.

На юге сухо, много солнца, температура – +29...+30.

В Киеве существенные осадки маловероятны, температура – +26.