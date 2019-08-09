//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПогода благоприятствует прогулкам на природе, – синоптик Наталья Диденко

Погода благоприятствует прогулкам на природе, – синоптик Наталья Диденко

В большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, на западе предусматриваются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха – +24...+ 27.

На севере Украины периодические дожди, температура – +25...+27.

На востоке будет преобладать сухая солнечная погода – +30...+31.

В центральной части тепло, температура – +27...+31.

На юге сухо, много солнца, температура – +29...+30.

В Киеве существенные осадки маловероятны, температура – +26.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 августа, 2019 пятница

8 августа, 2019 четверг

больше новостей

9 августа, 2019 пятница

8 августа, 2019 четверг

7 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать