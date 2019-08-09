Погода благоприятствует прогулкам на природе, – синоптик Наталья Диденко
9 августа, 2019, 07:00
В большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .
По прогнозу, на западе предусматриваются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха – +24...+ 27.
На севере Украины периодические дожди, температура – +25...+27.
На востоке будет преобладать сухая солнечная погода – +30...+31.
В центральной части тепло, температура – +27...+31.
На юге сухо, много солнца, температура – +29...+30.
В Киеве существенные осадки маловероятны, температура – +26.
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