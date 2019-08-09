Параллельно с митингом оппозиции: в Москве силовики проведут соревнования по вождению автозаков
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.
В мероприятии примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.
"Участники продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знание правил дорожного движения и навыки стрельбы", - отметили в ФСИН.
Эти спецавтомобили предназначены для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах.
"Функции перевозки задержанных граждан (в том числе на митингах и других уличных акциях), на ФСИН России не возлагаются", - сказали в пресс-службе.
Интересно, что соревнования состоятся тогда же, когда российская оппозиция запланировала провести митинг на Сахарова.
Российские пользователи сначала восприняли эту новость как шутку.
"О соревнованиях автозаков мы прочитали в коридоре суда и долго смеялись над шуткой. Но жизнь всегда смешнее и оказалось, что новость настоящая", - пишет журналистка "Эха Москвы" Ирина Воробьева.
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