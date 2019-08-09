Ограничение мяса может спасти планету от потепления, - доклад ООН

9 августа, 2019, 19:40

107 ученых из межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН подготовили доклад, где сформулировали необходимые задачи для остановки изменения климата

Об этом сообщается в докладе ООН "Изменение климата и землепользования".

Межправительственная группа экспертов по изменению климата утверждает, что уменьшение потребления мяса на 20% и уменьшение количества пищевых отходов могут снизить глобальные выбросы в атмосферу и принести существенную пользу окружающей среде.

20% усилий достаточно, чтобы уберечь планету от повышения температуры на 2 градуса Цельсия.

"Сбалансированные диеты, содержащие растительные пищевые продукты... и продукты, которые производятся в устойчивых и низких (от выбросов парниковых газов, - ред.) системах, представляют большие возможности для окружающей среды и здоровья человека", - говорится в отчете.

Кроме того, пищевые отходы способствуют выработке от 8% до 10% всего объема парниковых газов. Выращивание домашнего скота дает еще 14,5% общемировых выбросов, сообщает Всемирный фонд дикой природы.

По мнению ученых, чтобы предотвратить потепление необходимо, в частности:

1. Хранить естественные леса, особенно тропические. Ведь, излишки углекислого газа, попадающие в атмосферу в результате деятельности человека, поглощают растения.

2. Есть меньше мяса и больше овощей. Потому что на мясо и другие продукты животного происхождения приходится большая часть парниковых газов. Наиболее вредными по воздействию на климат и окружающую среду оказались говядина и баранина.

3. Хранить и восстанавливать торфяники. Ведь, торфохранилища тоже поглощают углекислый газ из атмосферы. Это препятствует росту температур, тогда как выделение углекислого газа или снижение способности торфяников к поглощению углекислого газа способствует потеплению.