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Espreso.tvОбществоНовые взрывы на складе боеприпасов в РФ: ранены 4 российских военных

Новые взрывы на складе боеприпасов в РФ: ранены 4 российских военных

На российском военном арсенале под Ачинском, Красноярский край, снова взрываются снаряды, людей эвакуируют

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что два новых взрыва на этом складе произошли "из-за попадания молнии".

Как сообщил позже собеседник агентства, пострадали пять человек, среди них есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Между тем жителей села Каменка Ачинского района вывозят из населенного пункта автобусами. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации города Ачинска. Там пояснили, что такое решение якобы принято в связи с ухудшением гидрометеоусловий.

 

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