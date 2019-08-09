Новоизбранные депутаты решили провести первое заседание Рады 29 августа

9 августа, 2019, 15:12

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил о предложении политсилы провести первое заседание Верховной Рады 29 августа

Об этом сообщает Громадське.

На торжественное заседание парламента депутаты соберутся 29 августа, сообщил лидер политсилы "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Заседание подготовительной группы открыл председатель прошлой Рады Андрей Парубий. Затем Парубий покинул зал и заседание продолжил Разумков, поскольку участники подготовительной группы избрали его председателем.

"Европейскую Солидарность" в подготовительной группе представляют Ирина Геращенко и Артур Герасимов, "Оппозиционная платформу - за жизнь" - Нестор Шуфрич и Сергей Левочкин, "Голос" - Ярослав Железняк.

Помимо того, Ирина Геращенко призвала силы, которые не относятся к "Слугам народа" согласовать действия, в частности, при формировании комитетов. И предложила, чтобы в руководство комитета по вопросам нацбезопасности входил генерал Забродский.

Кроме того, "Европейская Солидарность" предлагала провести заседание 3 сентября, но по предложению лидера "Слуги народа", торжественное заседание решили провести 29 августа. Несколько присутствующих голосовали против даты 29 августа.

Депутаты также образовали две рабочие группы, которые будут непосредственно заниматься подготовкой работы Рады: ее первого заседания и комитетов.