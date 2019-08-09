Начался прием фильмов на премию критиков "Киноколо"

9 августа, 2019, 20:38

С 9 августа начался прием фильмов на Вторую национальную премию кинокритиков "Киноколо"

Об этом сообщается на сайте Госкино.

"Прием фильмов открыт с 9 по 22 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

Премия присуждается за лучший фильм в номинациях: полнометражный игровой фильм, короткометражный игровой фильм, документальный фильм, открытие года, лучший режиссер, лучшие актриса и актер. Также впервые состоится награждение в номинации "лучший анимационный фильм". Для представления фильма необходимо заполнить заявку.

Номинанты на премию будут объявлены во второй половине сентября. Лауреатов Второй национальной премии кинокритиков "Киноколо" объявят на торжественной церемонии открытия III кинофестиваля "Киевская неделя критики", который состоится с 24 по 30 октября.

Стоит отметить, что кинолента может быть выдвинута на награждение премией, если была впервые показана в Украине с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 включительно, а именно имела кинотеатральный прокат в течение не менее недели на территории Украины или была показана впервые на украинском кинофестивале.