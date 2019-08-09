НАБУ в ближайшее время допросит Кличко по делу о возможном предложении взятки Богдану, - Сытник

9 августа, 2019, 14:06

НАБУ зарегистрировало уголовное дело по заявлению мэра столицы, но, как заметил директор НАБУ Артем Сытник, "расследование таких дел начинается с допроса заявителя"

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает "Укринформ".

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины надеется, что детективы в ближайшее время допросят мэра Киева Виталия Кличко в деле по факту возможного предложения $ 20 млн взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.

"Допроса еще не было, но надеюсь, что в ближайшее время он состоится", - отметил директор НАБУ.

Сытник добавил, что НАБУ зарегистрировало уголовное дело по заявлению мэра столицы, но "расследование таких дел начинается с допроса заявителя".