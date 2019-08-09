НАБУ в ближайшее время допросит Кличко по делу о возможном предложении взятки Богдану, - Сытник
9 августа, 2019, 14:06
НАБУ зарегистрировало уголовное дело по заявлению мэра столицы, но, как заметил директор НАБУ Артем Сытник, "расследование таких дел начинается с допроса заявителя"
Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает "Укринформ".
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины надеется, что детективы в ближайшее время допросят мэра Киева Виталия Кличко в деле по факту возможного предложения $ 20 млн взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.
"Допроса еще не было, но надеюсь, что в ближайшее время он состоится", - отметил директор НАБУ.
Сытник добавил, что НАБУ зарегистрировало уголовное дело по заявлению мэра столицы, но "расследование таких дел начинается с допроса заявителя".
- 30 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.
- После чего киевский мэр Виталий Кличко подал в НАБУ заявление с просьбой расследовать факты, о которых сказал Богдан.
- 5 августа НАБУ открыло дело о предложении взятки Богдану
- Киевский городской глава Виталий Кличко не исключил, что в случае проведения выборов в Киеве он вновь будет баллотироваться на пост мэра столицы
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