//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНАБУ в ближайшее время допросит Кличко по делу о возможном предложении взятки Богдану, - Сытник

НАБУ в ближайшее время допросит Кличко по делу о возможном предложении взятки Богдану, - Сытник


фото: reuters
НАБУ зарегистрировало уголовное дело по заявлению мэра столицы, но, как заметил директор НАБУ Артем Сытник, "расследование таких дел начинается с допроса заявителя"

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает "Укринформ".

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины надеется, что детективы в ближайшее время допросят мэра Киева Виталия Кличко в деле по факту возможного предложения $ 20 млн взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.

"Допроса еще не было, но надеюсь, что в ближайшее время он состоится", - отметил директор НАБУ.

Сытник добавил, что НАБУ зарегистрировало уголовное дело по заявлению мэра столицы, но "расследование таких дел начинается с допроса заявителя".

  • 30 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.
  • После чего киевский мэр Виталий Кличко подал в НАБУ заявление с просьбой расследовать факты, о которых сказал Богдан.
  • 5 августа НАБУ открыло дело о предложении взятки Богдану
  • Киевский городской глава Виталий Кличко не исключил, что в случае проведения выборов в Киеве он вновь будет баллотироваться на пост мэра столицы
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 августа, 2019 пятница

больше новостей

9 августа, 2019 пятница

8 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать