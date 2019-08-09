На Житомирщине легковушка в лоб влетела в маршрутку: пострадали 24 человека, сгорела машина
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
9 августа около 13:10 в полицию поступило сообщение о ДТП вблизи поселка Тетеровка Житомирского района. В результате лобового столкновения микроавтобуса Volkswagen и автомобиля BMW в медицинские учреждения были доставлены 24 человека, 12 из них госпитализированы.
Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении г.. Житомира, при выполнении маневра обгона, выехал на обочину дороги, где потерял управление автомобилем. В результате BMW выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом Volkswagen сообщением "Киев-Хмельницкий", который двигался навстречу. За рулем пассажирского транспорта находился 35-летний житель Хмельницкой области.
После столкновения автомобиль BMW загорелся. Спасатели ГСЧС в области локализовали пожар.
Также на месте происшествия работали 5 бригад "скорой помощи".
В результате ДТП 24 человека были доставлены в медицинские учреждения, 12 из них госпитализированы, среди них 3 детей.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Сейчас движение по автодороге Житомир-Черновцы возле с. Тетеровка Житомирского района временно затруднено, организован объезд.
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