На Житомирщине легковушка в лоб влетела в маршрутку: пострадали 24 человека, сгорела машина

9 августа, 2019, 18:13

На автодороге Житомир-Черновцы произошло лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen и автомобиля BMW, после которого автомобиль загорелся

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

9 августа около 13:10 в полицию поступило сообщение о ДТП вблизи поселка Тетеровка Житомирского района. В результате лобового столкновения микроавтобуса Volkswagen и автомобиля BMW в медицинские учреждения были доставлены 24 человека, 12 из них госпитализированы.

Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении г.. Житомира, при выполнении маневра обгона, выехал на обочину дороги, где потерял управление автомобилем. В результате BMW выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом Volkswagen сообщением "Киев-Хмельницкий", который двигался навстречу. За рулем пассажирского транспорта находился 35-летний житель Хмельницкой области.

После столкновения автомобиль BMW загорелся. Спасатели ГСЧС в области локализовали пожар.

Также на месте происшествия работали 5 бригад "скорой помощи".

В результате ДТП 24 человека были доставлены в медицинские учреждения, 12 из них госпитализированы, среди них 3 детей.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Сейчас движение по автодороге Житомир-Черновцы возле с. Тетеровка Житомирского района временно затруднено, организован объезд.