На Луганщине грузовик на встречной полосе столкнулся с маршруткой, 8 пострадавших
9 августа, 2019, 22:30
В пятницу, 9 августа, в пгт. Счастье Луганской области столкнулись грузовик Mercedes-Benz и микроавтобус Renault Trafic
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.
Авария произошла на 72 километре автодороги Н-2, возле дома. №17 в квартале Энергетиков. 46-летний водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Trafic под управлением 48-летнего водителя, который перевозил пассажиров из с. Станица Луганская в Северодонецк.
В результате ДТП 7 пассажиров Renault Trafic и водитель Mercedes-Benz получили травмы различной степени тяжести.
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