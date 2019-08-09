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Espreso.tvОбществоНа Луганщине грузовик на встречной полосе столкнулся с маршруткой, 8 пострадавших

На Луганщине грузовик на встречной полосе столкнулся с маршруткой, 8 пострадавших

В пятницу, 9 августа, в пгт. Счастье Луганской области столкнулись грузовик Mercedes-Benz и микроавтобус Renault Trafic

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.

Авария произошла на 72 километре автодороги Н-2, возле дома. №17 в квартале Энергетиков. 46-летний водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Trafic под управлением 48-летнего водителя, который перевозил пассажиров из с. Станица Луганская в Северодонецк.

В результате ДТП 7 пассажиров Renault Trafic и водитель Mercedes-Benz получили травмы различной степени тяжести.

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