Голос предлагает Зеленскому своих депутатов в комитеты и правительство
Ключевым должен быть профессионализм депутатов, сообщает пресс-служба "Голоса".
В партии, которая завела в парламент IX созыва 20 народных депутатов, говорят, что могут предложить "компетентных руководителей нескольких важных направлений".
У Вакарчука утверждают, что их нардепы способны квалифицированно управлять комитетами по вопросам правосудия, нацбезопасности и обороны, экономической политики, медицины, образования, диджитализации, прав человека, реинтеграции временно оккупированных территорий, регламентным комитетом, а также в сфере противодействия коррупции.
"Вместе с тем, мы понимаем возможности парламентского большинства и их ответственность за назначение руководства комитетов", - добавил глава "Голоса".
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