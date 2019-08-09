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Espreso.tvОбществоГолос предлагает Зеленскому своих депутатов в комитеты и правительство

Голос предлагает Зеленскому своих депутатов в комитеты и правительство


фото: goloszmin.org
Партия Святослава Вакарчука "Голос" выступила против квотного принципа назначения руководителей комитетов Верховной Рады

Ключевым должен быть профессионализм депутатов, сообщает пресс-служба "Голоса".

В партии, которая завела в парламент IX созыва 20 народных депутатов, говорят, что могут предложить "компетентных руководителей нескольких важных направлений".

У Вакарчука утверждают, что их нардепы способны квалифицированно управлять комитетами по вопросам правосудия, нацбезопасности и обороны, экономической политики, медицины, образования, диджитализации, прав человека, реинтеграции временно оккупированных территорий, регламентным комитетом, а также в сфере противодействия коррупции.

"Вместе с тем, мы понимаем возможности парламентского большинства и их ответственность за назначение руководства комитетов", - добавил глава "Голоса".

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