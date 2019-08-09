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Espreso.tvОбществоГлавред "Эха Москвы" приехал открывать украинский филиал радиостанции

Главред "Эха Москвы" приехал открывать украинский филиал радиостанции

Главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что одна из целей его приезда в Киев - намерения открыть представительство радиостанции в Киеве

Как сообщает "Новынарня", об этом Венедиктов заявил в комментарии российским СМИ. Зато крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев назвал это "прямой диверсией Кремля".

Венедиктов отметил, что в украинское бюро "Эха Москвы" будет входить радиостанция, сайт и страницы в соцсетях. По его словам, проект запустится при условии, что будет пересмотрен закон о языковых квотах, потому что бюро планирует создавать программы на русском языке.

"Я рассчитываю, что радио "Эхо Москвы" сможет работать в Украине. Я готов открыть бюро в Киеве, и, если угодно, в Одессе и Львове. На самом деле странно иметь бюро в Израиле, в Германии и в Вашингтоне, но не иметь бюро здесь, в Украине. Это просто бред. Мои журналисты, которых я верифицирова, должны отсюда гнать информацию, мнения разных политических сил в России. На это потребуется всего четыре-пять человек. Но пока закон о языке (имеется в виду закон о языковых квотах на радио и телевидении - ред.) запрещает нам это сделать. В разговорах с людьми с новой команды президента Украины я задаю вопрос, а будет ли коррекция закона о языке? " - рассказал Венедиктов.

По его словам, работать в украинском бюро смогут как российские, так и украинские журналисты. А возглавить украинское представительство он предложил Сакену Аймурзаеву - бывшему шеф-редактору "Радио Вести", корреспонденту "Эха Москвы" в Киеве.

В то же время сам Сакен Аймурзаев в комментарии "Детектор медиа" сказал, что не слышал об этом. А слухи об открытии украинского представительства "Эха Москвы", по его словам, распространялись неоднократно. Главный редактор "Эха Москвы" уточнил, что планировал открыть бюро в Украине еще пять лет назад, до революции достоинства.

Зато крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев пообещал блокировать "филиал газпромовско-кремлевского СМИ". Об этом Муждабаев написал на своей странице в Facebook.

"Вот и раскрылась причина пребывания в Киеве топ-пропагандиста Кремля, редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, которого журналисты ATR заметили на Крещатике. В интервью местной пророссийской помойке он рассказал, что хочет открыть филиал газпромовско-кремлевского "СМИ" в Украине . Для этого нужно отменить языковой закон - и всего-то ... ", - отметил журналист.

Он назвал такие действия "прямой диверсией Кремля в Украине".

"Коротко. "Эхо Москвы" - это "СМИ", которое приглашает в эфир и публикует русских террористов, убийц украинцев", - добавил Муждабаев.

По его словам, "это путинское радио будет работать в Украине только через мой труп".

"Мы будем его блокировать, вырубать любыми способами, потому что это - враги. Как российские оккупанты в Крыму и на Донбассе. Враги ярости. Это - Путин. Собственной персоной. Это десант российских войск внутри. Тот самый выстрел в спину. Мы его здесь терпеть не будем ни при каких обстоятельствах, это абсолютно исключено ", - резюмировал крымскотатарский журналист.

Журналисты отмечают, что контрольный пакет акций ЗАО "Эхо Москвы" принадлежит "Газпром-Медиа Холдинга".

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