Главред "Эха Москвы" приехал открывать украинский филиал радиостанции

9 августа, 2019, 13:42

Главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что одна из целей его приезда в Киев - намерения открыть представительство радиостанции в Киеве

Как сообщает "Новынарня", об этом Венедиктов заявил в комментарии российским СМИ. Зато крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев назвал это "прямой диверсией Кремля".

Венедиктов отметил, что в украинское бюро "Эха Москвы" будет входить радиостанция, сайт и страницы в соцсетях. По его словам, проект запустится при условии, что будет пересмотрен закон о языковых квотах, потому что бюро планирует создавать программы на русском языке.

"Я рассчитываю, что радио "Эхо Москвы" сможет работать в Украине. Я готов открыть бюро в Киеве, и, если угодно, в Одессе и Львове. На самом деле странно иметь бюро в Израиле, в Германии и в Вашингтоне, но не иметь бюро здесь, в Украине. Это просто бред. Мои журналисты, которых я верифицирова, должны отсюда гнать информацию, мнения разных политических сил в России. На это потребуется всего четыре-пять человек. Но пока закон о языке (имеется в виду закон о языковых квотах на радио и телевидении - ред.) запрещает нам это сделать. В разговорах с людьми с новой команды президента Украины я задаю вопрос, а будет ли коррекция закона о языке? " - рассказал Венедиктов.

По его словам, работать в украинском бюро смогут как российские, так и украинские журналисты. А возглавить украинское представительство он предложил Сакену Аймурзаеву - бывшему шеф-редактору "Радио Вести", корреспонденту "Эха Москвы" в Киеве.

В то же время сам Сакен Аймурзаев в комментарии "Детектор медиа" сказал, что не слышал об этом. А слухи об открытии украинского представительства "Эха Москвы", по его словам, распространялись неоднократно. Главный редактор "Эха Москвы" уточнил, что планировал открыть бюро в Украине еще пять лет назад, до революции достоинства.

Зато крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев пообещал блокировать "филиал газпромовско-кремлевского СМИ". Об этом Муждабаев написал на своей странице в Facebook.

"Вот и раскрылась причина пребывания в Киеве топ-пропагандиста Кремля, редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, которого журналисты ATR заметили на Крещатике. В интервью местной пророссийской помойке он рассказал, что хочет открыть филиал газпромовско-кремлевского "СМИ" в Украине . Для этого нужно отменить языковой закон - и всего-то ... ", - отметил журналист.

Он назвал такие действия "прямой диверсией Кремля в Украине".

"Коротко. "Эхо Москвы" - это "СМИ", которое приглашает в эфир и публикует русских террористов, убийц украинцев", - добавил Муждабаев.

По его словам, "это путинское радио будет работать в Украине только через мой труп".

"Мы будем его блокировать, вырубать любыми способами, потому что это - враги. Как российские оккупанты в Крыму и на Донбассе. Враги ярости. Это - Путин. Собственной персоной. Это десант российских войск внутри. Тот самый выстрел в спину. Мы его здесь терпеть не будем ни при каких обстоятельствах, это абсолютно исключено ", - резюмировал крымскотатарский журналист.

Журналисты отмечают, что контрольный пакет акций ЗАО "Эхо Москвы" принадлежит "Газпром-Медиа Холдинга".