Экс-футболист "Шахтера" Кучер рассказал о подробностях своего возвращения в Украину
Об этом сообщает Трибуна.
Центральный защитник львовских "Карпат" Александр Кучер поделился подробностями перехода в "Карпаты"
"Почему не сложилось в Турции? По окончании сезона мне говорили, что очень довольны мной, хотели продлить контракт. Но обещания оказались пустыми, когда я вернулся из отпуска со мной не захотели продлевать контракт", - рассказал Александр Кучер.
"Как только получил предложение от "Карпат", позвонил своему хорошему другу, Александру Гладкому. Он прекрасно здесь играл. Александр сказал мне долго не думать: езжай - и все. Хотя в Турции и была большая зарплата, перед нами было много задолженностей, я уже написал жалобу на "Кайсериспор", - сказал Кучер.
Всего за карьеру 36-летний защитник провел 316 матчей. Кучер выступал в составе национальной сборной Украины, донецком "Шахтере", харьковском "Металлисте" и турецком "Кайсериспоре".
- 4 августа " Шахтер" на своем поле победил "Карпаты" .
- 10 июля Львовские " Карпаты" арендовали в "Лацио" полузащитника Абукар Мохаммеда.
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