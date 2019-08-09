Экс-футболист "Шахтера" Кучер рассказал о подробностях своего возвращения в Украину

9 августа, 2019, 15:28

Центральный защитник львовских "Карпат" и национальной сборной Александр Кучер рассказал, почему покинул Турцию и вернулся в Украину

Об этом сообщает Трибуна.

Центральный защитник львовских "Карпат" Александр Кучер поделился подробностями перехода в "Карпаты"

"Почему не сложилось в Турции? По окончании сезона мне говорили, что очень довольны мной, хотели продлить контракт. Но обещания оказались пустыми, когда я вернулся из отпуска со мной не захотели продлевать контракт", - рассказал Александр Кучер.

"Как только получил предложение от "Карпат", позвонил своему хорошему другу, Александру Гладкому. Он прекрасно здесь играл. Александр сказал мне долго не думать: езжай - и все. Хотя в Турции и была большая зарплата, перед нами было много задолженностей, я уже написал жалобу на "Кайсериспор", - сказал Кучер.

Всего за карьеру 36-летний защитник провел 316 матчей. Кучер выступал в составе национальной сборной Украины, донецком "Шахтере", харьковском "Металлисте" и турецком "Кайсериспоре".