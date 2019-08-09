Доллар снова подешевел

9 августа, 2019, 16:51

НБУ резко понизил официальный курс доллара по сравнению с предыдущим банковским днем

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Нацбанка.

НБУ на 12 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,09 гривни за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривни к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 2509,0813 грн за 100 долларов (-22,5748 гривен).

При этом курс доллара на 9 августа составил 2531,6561 гривни за 100 долларов.