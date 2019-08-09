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Espreso.tvОбществоДень на фронте: оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил

День на фронте: оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил

В пятницу, 9 августа, по состоянию на 19:00 российские наемники на Донбассе дважды обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил у Лебединского с направления Ужовка из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции вблизи Золотого-4 с направления Золотого-5 из крупнокалиберного пулемета.

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