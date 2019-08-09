День на фронте: оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил
9 августа, 2019, 19:24
В пятницу, 9 августа, по состоянию на 19:00 российские наемники на Донбассе дважды обстреляли позиции украинской армии
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил у Лебединского с направления Ужовка из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции вблизи Золотого-4 с направления Золотого-5 из крупнокалиберного пулемета.
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