Американский адвокат: я нанял лоббистов для Зеленского "по собственной воле, за свой счет"
Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".
"Это была моя собственная инициатива ... и я сделал это с радостью", - сказал Коэн. В то же время адвокат не уточнил, как ему удалось заработать такую сумму для оплаты услуг лоббистов.
По его словам, он обратился к лоббистам после короткой личной встречи с Зеленским в Киеве во время его президентской кампании. Он также заявил, что во время встречи с Зеленским не поднимал вопрос лоббистской кампании и более встреч с ним не имел.
Зато впоследствии он сблизился с Иваном Баканов, который сейчас исполняет обязанности главы СБУ, а до избрания Зеленского президентом был главой его предвыборной кампании. Сам Баканов отказался комментировать это заявление.
Со своей стороны Зеленский в комментарии журналистам не отрицал встречи с Коэном, но заявил, что не помнит именно той, о которой говорил американец. Он в очередной раз подчеркнул, что не просил, чтобы Коэн или кто-то другой лоббировал его и не платил за это.
Сотрудники Signal Group Consulting LLC подтвердили изданию, что Коэн и Баканов вместе находились в Вашингтоне весной 2019 года. Вместе с ними туда ездил и экономический советник Олег Дубина, глава правления "Нафтогаза Украины" в 2007-2010 годах.
Согласно документам Signal Group Consulting, контракт был подписан 3 апреля 2019 года и официально завершился 21 мая 2019 года. Сторонами в контракте указаны Signal Group Consulting, LLC и " Владимир Зеленский - "Слуга народа", при посредничестве Маркуса Коэна".
Напомним, недавно Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, которую она исполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Тогда команда Зеленского категорически отрицала существование такого контракта.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-