Аэропорт Гонконга ограничил вход в терминалы из-за протестов

"Для поддержания бесперебойного процесса отправления пассажиров и работы терминала, только пассажиры с авиабилетами на вылет или посадочными талонами на ближайшие 24 часа, действительными проездными документами, а также сотрудники аэропорта с удостоверениями личности будут допускаться в терминал 1 для регистрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акции протеста запланированы на 9-11 августа.

"Пассажирам также рекомендуется проверить статус рейса на вебсайте Гонконгского международного аэропорта или в мобильном приложении HKG My Flight или обратиться к авиакомпаниям за обновленной информацией перед приездом в аэропорт", - говорится в сообщении.

Как известно, протесты в Гонконге продолжаются с июня после того, как власть инициировала законопроект об экстрадиции в материковый Китай. На улицы выходили до миллиона человек.

Противники законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.

После массовых протестов власти заявили, что останавливают внедрение законопроекта, митингующие же требовали полностью от него отказаться.

В Гонконге с 9 июня продолжаются массовые протесты против принятия закона об экстрадиции лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР, в материковый Китай. Через месяц после начала акций глава администрации Керри Лем объявила, что закон об экстрадиции "мертвый", и призвала протестующих начать переговоры "без предварительных условий".