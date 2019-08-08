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Espreso.tvОбществоЖдет тяжелая погода: будет жарко и влажно, - синоптик Наталья Диденко

Ждет тяжелая погода: будет жарко и влажно, - синоптик Наталья Диденко

В большинстве регионов будет жарко

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.

По прогнозу, на западе предусматриваются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха - 26 ... + 28.

На севере Украины периодические дожди, температура - +30.

На востоке будет преобладать сухая солнечная погода - + 30 ... + 32.

В центральной части существенные осадки маловероятны, температура - + 29 ... + 30.

На юге - сухо солнечно и жарко, температура - + 27 ... + 30.

В Киеве существенные осадки маловероятны, температура - +31.

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