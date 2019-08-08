Ждет тяжелая погода: будет жарко и влажно, - синоптик Наталья Диденко
8 августа, 2019, 07:00
В большинстве регионов будет жарко
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.
По прогнозу, на западе предусматриваются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха - 26 ... + 28.
На севере Украины периодические дожди, температура - +30.
На востоке будет преобладать сухая солнечная погода - + 30 ... + 32.
В центральной части существенные осадки маловероятны, температура - + 29 ... + 30.
На юге - сухо солнечно и жарко, температура - + 27 ... + 30.
В Киеве существенные осадки маловероятны, температура - +31.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-