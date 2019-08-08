Зеленский пообещал легализовать азартные игры

8 августа, 2019, 11:18

Об этом он заявил, выступая на на бизнес-форуме в Турции.

По его словам, легализация азартных игр будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря.

"Мы легализовать азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных отелях, будет стимулировать развитие туристического кластера - регионы возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров", - сказал он .

Напомним, Зеленский сегодня встретится со Вселенским патриархом.