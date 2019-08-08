Зеленский пообещал легализовать азартные игры
8 августа, 2019, 11:18
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут легализованы азартные игры
Об этом он заявил, выступая на на бизнес-форуме в Турции.
По его словам, легализация азартных игр будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря.
"Мы легализовать азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных отелях, будет стимулировать развитие туристического кластера - регионы возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров", - сказал он .
Напомним, Зеленский сегодня встретится со Вселенским патриархом.
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