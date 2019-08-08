//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский пообещал легализовать азартные игры

Зеленский пообещал легализовать азартные игры


фото: journal.tinkoff
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут легализованы азартные игры

Об этом он заявил, выступая на на бизнес-форуме в Турции.

По его словам, легализация азартных игр будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря.

"Мы легализовать азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных отелях, будет стимулировать развитие туристического кластера - регионы возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров", - сказал он .

Напомним, Зеленский сегодня встретится со Вселенским патриархом.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 августа, 2019 четверг

7 августа, 2019 среда

больше новостей

8 августа, 2019 четверг

7 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать