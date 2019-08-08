ВСУ откажутся от советских радиостанций на бронетехнике до конца года, - Генштаб

8 августа, 2019, 19:27

Система связи в районе проведения ООС "на порядок выше, чем это было в 2014-2016 годах"

Об этом на брифинге заявил начальник Войск связи ВСУ - начальник Главного управления связи и информационных систем Генштаба ВСУ Владимир Рапко, сообщает " Укринформ".

К концу 2019 года Вооруженные силы Украины полностью откажутся от использования устаревших радиостанций советского образца на бронетанковой технике.

"Сейчас продолжается переоснащение бронированной боевой техники современными средствами радиосвязи. К концу этого года нигде в Вооруженных силах Украины не будет советских радиостанций на бронетанковой технике", - сказал Рапко, рассказывая о достижениях в реформировании Войск связи.

Как один из главных успехов он отметил стабильную работу системы связи в районе проведения ООС: по его словам, она "на порядок выше, чем это было в 2014-2016 годах".

Рапко сообщил, что в этом году завершилось строительство стационарной системы спутниковой связи в Вооруженных силах. "До конца года также будет построена полевая компонента системы связи, что в разы повысит ее устойчивость. Система связи будет мало зависеть от операторов разных форм собственности: не будет зависеть от Укртелекома, от Киевстара, ЮМС, Лайфа, Интертелекома - она будет зависеть только от нас самих", - отметил начальник Войск связи ВСУ.

По его словам, сейчас на 30% заменены шасси средств доставки почты служб фельдъегерской-почтовой связи на новые боевые бронированные машины. Кроме того, линейные части связи, задача которых состоит в том, чтобы покрыть всю Украину военной стабильной радиосвязью, завершается переоснащение новыми цифровыми радиорелейными средствами, что позволит от Киева до Донецка и Одессы строить военные линии связи и не опираться на услуги операторов различных форм собственности.

Начальник Войск связи также сообщил, что в Украине началось производство отечественного кабеля связи, который с 2020 года будут использовать в ВСУ. В то же время он отметил, что темпы переоснащения связистов зависят от своевременности финансирования и возможностей производителей.

Как он заверил, система связи ВСУ готова к любому воздействию, имеет возможность, силы и средства, чтобы обеспечить надежное управление в любых непредвиденных случаях.

Рапко напомнил, что в контексте реформы системы управления ВСУ завершается трансформация войск связи в соответствии с требованиями и принципами НАТО. Это означает, что со следующего года Войска связи Вооруженных сил Украины должны быть совместимы с протоколами, правилами обработки документов и т.п. со всеми странами-членами НАТО и современными передовыми странами мира.