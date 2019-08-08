В июле к системе BankID присоединились еще два украинских банка

8 августа, 2019, 15:03

В течение последнего месяца к системе электронной идентификации BankID от Национального банка Украины присоединилось еще два банка: Monobank и ПУМБ

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Отныне клиенты проекта Monobank (Универсал Банк) и Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) также получили удаленный доступ к финансовым, административным и коммерческим услугам через простую и удобную систему удаленной идентификации BankID НБУ", - говорится в сообщении.

Всего к этой системе подключены восемь банков в Украине ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Идея Банк.

"В дальнейшем ожидаем расширения количества подключенных банков - участников системы, ведь еще несколько банков дорабатывают собственные информационные системы и планируют вскоре присоединиться к BankID НБУ", - добавили в Нацбанке.

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