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Espreso.tvОбществоВ Украине обесточены 16 населенных пунктов на Волыни и Житомирщине

В Украине обесточены 16 населенных пунктов на Волыни и Житомирщине

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) по состоянию на утро четверга обесточены 16 населенных пунктов в двух областях Украины

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 7 на 8 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 16 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Волынская - 12, Житомирская - 4", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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