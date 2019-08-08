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Espreso.tvОбществоВ столкновениях в Кыргызстане умер человек и еще 35 - пострадали

В столкновениях в Кыргызстане умер человек и еще 35 - пострадали


фото: Радіо Свобода
В результате столкновений возле резиденции экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева пострадали 36 человек, один человек умер

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, передает Интерфакс-Украина .

Среди них 15 человек - сотрудники силовых структур с различными травмами (огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга).

Один спецназовец был отправлен на операцию, но при реанимации умер.

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