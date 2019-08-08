В столкновениях в Кыргызстане умер человек и еще 35 - пострадали
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, передает Интерфакс-Украина .
Среди них 15 человек - сотрудники силовых структур с различными травмами (огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга).
Один спецназовец был отправлен на операцию, но при реанимации умер.
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Напомним, 7 августа в Кыргызстане в поселке Кой-Таш дом експрезидента Алмазбека Атамбаева начал штурмовать спецназ.
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Впоследствии спецназ задержал экс-президента Кыргызстана и началась стрельба.
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Експрезидента задержали. На территории резиденции возник пожар, слышать автоматную очередь.
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Впоследствии сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов отряда спецназначения в резиденции главы государства.
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