В Стамбуле к Зеленскому пыталась прорваться российская пропагандистка - ее не пустила охрана

8 августа, 2019, 16:28

8 августа, во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского во Вселенский Патриархат в Стамбуле, журналистку телеканала "Россия" заблокировали охранники

Об этом сообщает Укринформ.

Инцидент произошел когда Владимир Зеленский уже прощался со Вселенским Патриархом Варфоломеем и давал интервью телеканалу "1+1". В этот момент один из охранников приставленных к охране президента турецкой стороной, удержал за руку и блокировал собой представительницу телеканала "Россия", которая с самого начала визита караулила с микрофоном и оператором с камерой во дворе Патриархии. Когда Зеленский и Патриарх вышли из храма, она попыталась приблизиться, но вокруг президента было плотное кольцо охраны и журналистов.

Охранник не стал комментировать инцидент и быстро отбыл вместе с кортежем. Он удерживал представительницу ТК "Россия", пока автомобиль главы государства не уехал.