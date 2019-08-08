В Стамбуле к Зеленскому пыталась прорваться российская пропагандистка - ее не пустила охрана
Об этом сообщает Укринформ.
Инцидент произошел когда Владимир Зеленский уже прощался со Вселенским Патриархом Варфоломеем и давал интервью телеканалу "1+1". В этот момент один из охранников приставленных к охране президента турецкой стороной, удержал за руку и блокировал собой представительницу телеканала "Россия", которая с самого начала визита караулила с микрофоном и оператором с камерой во дворе Патриархии. Когда Зеленский и Патриарх вышли из храма, она попыталась приблизиться, но вокруг президента было плотное кольцо охраны и журналистов.
Охранник не стал комментировать инцидент и быстро отбыл вместе с кортежем. Он удерживал представительницу ТК "Россия", пока автомобиль главы государства не уехал.
- Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский полетел в Турцию с дипломатическим визитом.
- Во время визита в Анкаре Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтили минутой молчания четырех военных ВСУ, погибших на Донбассе из-за обстрелов боевиков.
- 8 августа Зеленский встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-