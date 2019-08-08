В России сорвался с обрыва автобус с туристами: четверо погибших

8 августа, 2019, 10:18

Вечером в среду, 7 августа, рейсовый автобус с туристами столкнулся с двумя автомобилями на трассе вблизи Новороссийска и упал в обрыв

Об этом сообщает Интерфакс .

Власти Краснодарского края сообщила, что в результате ДТП погибли четыре человека - среди них двое детей.

Также известно, что ранения получили пять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте ДТП продолжаются спасательные работы.

Как сообщалось, по меньшей мере 35 человек погибли в Индии в результате падения автобуса в ущелье.