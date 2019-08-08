В России сорвался с обрыва автобус с туристами: четверо погибших
8 августа, 2019, 10:18
Вечером в среду, 7 августа, рейсовый автобус с туристами столкнулся с двумя автомобилями на трассе вблизи Новороссийска и упал в обрыв
Об этом сообщает Интерфакс .
Власти Краснодарского края сообщила, что в результате ДТП погибли четыре человека - среди них двое детей.
Также известно, что ранения получили пять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
На месте ДТП продолжаются спасательные работы.
Как сообщалось, по меньшей мере 35 человек погибли в Индии в результате падения автобуса в ущелье.
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