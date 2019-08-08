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Espreso.tvМирВ России бывший следователь требует завести дело против Сталина

В России бывший следователь требует завести дело против Сталина


фото: spektr.press
В РФ экс-следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов требует возбудить уголовное дело против Сталина

Об этом сообщает Коммерсант .

Отмечается, что Степанов подал заявление в Следственный комитет России и Генпрокуратуру. Таким образом бывший следователь хочет добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок по приказу Сталина.

Степанов ссылается на приказ НКВД "Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», в котором есть конкретные цифры: расстрелять 82,7 тысячи человек, а 193,4 тысячи человек выслать в лагеря. Среди репрессированных в 1930-х также были родственники Степанова.

По информации бывшего следователя, СК РФ направил его заявление в управление ведомства по Москве, а Генпрокуратура - в Ивановскую область, где его не приняли.

Степанов обжаловал отказ возбуждать дело в областной прокуратуре, которая следит за работой следователей, но там также не нашли нарушений. Бывший следователь отметил, что готов дойти до Европейского суда по правам человека.

"Уголовное дело не может быть возбуждено в связи со смертью подозреваемого - СКР откажет в этом. Но перед этим прокуратура обязана дать правовую оценку действиям Сталина. Сейчас правовой оценки нет, и поэтому культ Сталина сохраняется, ему ставят памятники" , - заявил Степанов.

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