В РФ заблокировали счета штабов Навального и его Фонда

"Счета ФБК и штабов заблокированы. Если вы сейчас жертвуете нам деньги, то, к сожалению, сейчас они к нам не придут. Лицевые счета сотрудников, по которым проводилась проверка..., тоже заблокированы", - написала она.

Как сообщалось, сегодня в рамках заведенного ранее дела о легализации денежных средств (статья 174 УК РФ) обыски и оперативные мероприятия проводятся в офисах ФБК и ряда сотрудников Фонда.

3 августа, в день проведения очередной акции протеста в Москве, Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании около миллиарда рублей в Фонде борьбы с коррупцией.

Фонд был создан Алексеем Навальным в 2011 году. Это некоммерческая организация, которая занимается расследованием, раскрытием и пресечением коррупционных правонарушений в высших органах власти в России. Единственным источником финансирования организации являются пожертвования сторонников. В штате Фонда работает около 30 человек, которые занимаются поиском и раскрытием коррупционных схем, примеров незаконного обогащения, составляют жалобы в Следственный комитет, прокуратуру и коммунальные службы.