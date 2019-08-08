В РФ из-за угрозы новых взрывов на складе боеприпасов повторно эвакуируют население

8 августа, 2019, 15:34

В поселке Каменка Ачинского района Красноярского края РФ повторно объявили эвакуацию из-за угрозы повторных взрывов, хотя только сегодня люди вернулись в населенные пункты

Об этом сообщает "Тайга.инфо".

Российские военные заявляют об угрозе повторных взрывов. Местные склады с боеприпасами взрывались 5-6 августа.

"В поселке Каменка, возле склада с боеприпасами, где происходили взрывы 5 августа, объявили срочную эвакуацию. Есть угроза повторных взрывов", - отмечается в сообщении.

Корреспонденты издания передают слова российских военных: "Снаряд может прилететь куда угодно".

Местные жители рассказали, что снова загорелся один из военных складов.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и вызванные им взрывы произошли вечером 5 августа в Красноярском крае на складе воинской части под Ачинском. Один человек погиб, восемь получили ранения. Уничтожены по меньшей мере шесть частных домов. В 15-километровой зоне от эпицентра была организована эвакуация населения. В общем район покинули более 16 тыс. человек.