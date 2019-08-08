В РФ из-за угрозы новых взрывов на складе боеприпасов повторно эвакуируют население
Об этом сообщает "Тайга.инфо".
Российские военные заявляют об угрозе повторных взрывов. Местные склады с боеприпасами взрывались 5-6 августа.
"В поселке Каменка, возле склада с боеприпасами, где происходили взрывы 5 августа, объявили срочную эвакуацию. Есть угроза повторных взрывов", - отмечается в сообщении.
Корреспонденты издания передают слова российских военных: "Снаряд может прилететь куда угодно".
Местные жители рассказали, что снова загорелся один из военных складов.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и вызванные им взрывы произошли вечером 5 августа в Красноярском крае на складе воинской части под Ачинском. Один человек погиб, восемь получили ранения. Уничтожены по меньшей мере шесть частных домов. В 15-километровой зоне от эпицентра была организована эвакуация населения. В общем район покинули более 16 тыс. человек.
- Напомним, ранее в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов.
- Предварительной причиной пожара и взрывов на складах боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края России стал человеческий фактор.
- В России в результате других взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-